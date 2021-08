Coronavirus, 11 decessi in un giorno. I nuovi contagi sono 5.735, aumenta il tasso di positività: 2,8% (ieri 2,3%)

Salgono ancora le terapie intensive con 299 ricoverati (ieri 288). Incremento anche per gli ospedalizzati in area medica: +98 persone rispetto a ieri

Il bollettino dell’8 agosto

Il numero dei positivi al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia oggi, 8 agosto, è pari a 5.735. Un dato in calo rispetto a quello riportato nel monitoraggio di ieri, quando erano stati 6.902, 6.599 due giorni fa. Il bollettino diffuso dalla Protezione civile e dal Ministero della Salute segnala una diminuzione anche sul fronte dei decessi: 11 vittime nell’ultima giornata contro le 22 segnalate ieri, 24 due giorni fa. Per un totale di morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria che arriva a quota 128.220. Gli attualmente positivi invece sono 112.266, in aumento rispetto ai 108.535 del precedente monitoraggio. Salgono anche le persone in isolamento domiciliare: 109.336 contro i 105.714 del 7 agosto.

La situazione negli ospedali

Il totale dei ricoverati nelle terapie intensive del Paese oggi arriva a quota 299: in aumento rispetto ai 288 di ieri, 277 di due giorni fa. Gli ingressi giornalieri sempre in area critica subiscono un live calo: dai 29 del 7 agosto ai 24 di oggi. Sul fronte dei ricoveri ordinari la curva è in salita: il numero di persone ospedalizzate nelle ultime 24 ore sono aumentate di 98 unità, da 2.533 a 2.631.

Tamponi e tasso di positività

L’attività di monitoraggio dei contagi registra nelle ultime 24 ore 203.511 nuovi tamponi molecolari e antigenici rapidi effettuati. Per un totale di test eseguiti da inizio emergenza arrivato a quota 79.174.903. Il tasso di positività aumenta dal 2,3% di ieri al 2,8% dell’ultima giornata, con un incremento dello 0,5%. Il valore indica i positivi registrati sul totale di tamponi effettuati.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione (in aggiornamento):

