Le Olimpiadi dei record. Tutta l’avventura azzurra a Tokyo 2020 in 4 minuti – Il video

Con 40 medaglie conquistate (10 ori, 10 argenti e 20 bronzi), la spedizione azzurra ai Giochi di Tokyo 2020 segna un’impresa epica per lo sport italiano nella storia delle Olimpiadi. Dagli stratosferici risultati dell’atletica, dai 100 metri vincenti di Marcell Jacobs alla 4×100, passando per il salto in alto di Gianmarco Tamberi e per le prestazioni dei marciatori, fino al nuoto e alle discipline di lotta e arti marziali, l’Italia può sorridere superando i primati stabiliti a Los Angeles 1932 e Roma 1960. Di seguiti tutte le atlete e gli atleti che hanno conquistato una medaglia in questa edizione giapponese.

Medaglie d’oro

Vito Dell’Aquila (taekwondo, -58 kg)

Valentina Rodini e Federica Cesarini (canottaggio, pesi leggeri)

Gianmarco Tamberi (atletica, salto in alto)

Marcell Jacobs (atletica, 100 metri)

Ruggero Tita e Caterina Banti (vela, classe Nacra 17)

Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon, Jonathan Milan (ciclismo su pista, inseguimento a squadre)

Massimo Stano (atletica, marcia 20 km)

Antonella Palmisano (atletica, marcia 20 km)

Luigi Busà (karate, kumite -75 kg)

Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu, Filippo Tortu (atletica, staffetta 4×100)

Medaglie d’argento

Luigi Samele (scherma, sciabola)

Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo (nuoto, 4×100 stile libero)

Diana Bacosi (tiro a volo, skeet)

Daniele Garozzo (scherma, fioretto)

Giorgia Bordignon (sollevamento pesi, 64 kg)

Aldo Montano, Luca Curatoli, Enrico Berrè e Gigi Samele (sciabola a squadre)

Gregorio Paltrinieri (nuoto, 800 stile libero)

Mauro Nespoli (tiro con l’arco)

Vanessa Ferrari (ginnastica artistica, corpo libero)

Manfredi Rizza (canoa, K1)

Medaglie di bronzo

Elisa Longo Borghini (ciclismo su strada, prova in linea)

Odette Giuffrida (judo, -52 kg)

Mirko Zanni (sollevamento pesi, 67 kg)

Nicolò Martinenghi (nuoto, 100 rana)

Maria Centracchio (judo, -63 kg)

Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria, Alberta Santuccio (scherma, spada a squadre)

Federico Burdisso (nuoto, 200 farfalla)

Matteo Castaldo, Marco Di Costanzo, Matteo Lodo e Giuseppe Vicino (canottaggio, 4 senza)

Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta (canottaggio, doppio pesi leggeri)

Martina Batini, Erika Cipressa, Arianna Errigo e Alice Volpi (scherma, fioretto a squadre)

Lucilla Boari (tiro con l’arco)

Simona Quadarella (nuoto, 800 stile libero)

Irma Testa (boxe, pesi piuma)

Antonino Pizzolato (sollevamento pesi, -81 kg)

Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Federico Burdisso e Alessandro Miressi (nuoto, 4×100 misti)

Gregorio Paltrinieri (nuoto, 10 km acque libere)

Elia Viviani (ciclismo su pista, omnium)

Viviana Bottaro (karate, kata)

Abraham Conyedo (lotta libera, 97 kg)

Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean, Martina Santandrea e Martina Centofanti (ginnastica ritmica a squadre)

