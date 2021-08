Francia, ucciso un prete in Vandea: confessa l’uomo che incendiò la cattedrale di Nantes nel luglio 2020

Questa mattina un uomo, lo stesso che diede fuoco alla cattedrale francese nel luglio 2020, si sarebbe recato in gendarmeria per confessare l’omicidio di un religioso

Il corpo senza vita di un prete è stato scoperto stamani a Saint-Laurent-sur-Sèvre, in Vandea, nell’ovest della Francia. Su Twitter il ministro dell’Interno Gérard Darmanin ha annunciato che sarà sul posto dove è stato assassinato il prete. Secondo France 3, il corpo sarebbe stato ritrovato su segnalazione di un uomo che si è presentato alla gendarmeria per confessare l’omicidio. Si tratterebbe di Emmanuel Abayisenga, l’uomo che il 18 luglio 2020 aveva dato fuoco alla cattedrale di Nantes. «Un uomo si è presentato in mattinata alla gendarmeria di Mortagne-sur-Sèvre dicendo di aver ucciso un religioso» ha riferito ad Afp una fonte vicina all’inchiesta. Secondo la stessa fonte, l’uomo era stato messo sotto controllo giudiziario nell’ambito dell’inchiesta sull’incendio della cattedrale di Nantes.

