Dopo l’addio al Barcellona, rimossa la gigantografia di Leo Messi dall’esterno del Camp Nou – Il video

Dopo l’addio di Leo Messi al Barcellona «a causa di ostacoli economici e strutturali» e il suo passaggio al Paris Saint Germain per le prossime due stagioni, il quartier generale del club blaugrana cambia pelle. In mattinata, con l’aiuto di una gru, è stata rimossa la porzione della gigantografia presente all’esterno del Camp Nou che raffigurava la “Pulce” al fianco degli ormai ex compagni di squadra Marc-André ter Stegen, Gerard Piqué e Antoine Griezmann, e creata a mo’ di mosaico con le foto dei tifosi del Barça.

Foto in copertina: Twitter / @_SeanJacobs

