Sono 230.039 i tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. I nuovi ingressi in terapia intensiva sono 15, +68 i ricoveri

Il bollettino dell’11 agosto

I nuovi positivi al Coronavirus sono 6.968. A comunicarlo è il quotidiano bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute. Ieri, 10 agosto, erano stati 5.636 i nuovi casi di infezione segnalati. I decessi legati al Covid-19 sono a oggi 27: tra i 31 segnalati, la stessa cifra di ieri, 4 erano deceduti tra l’8 e il 10 agosto, ha comunicato la Regione Sicilia. Il totale delle vittime fin dall’inizio del monitoraggio sale così a 128.304. Il numero degli attualmente positivi è di 118.761 (ieri 116.323).

La situazione negli ospedali

I pazienti attualmente ricoverati in ospedale per Covid sono 2.948 (ieri erano 2.880). Sono 337 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 15 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 40 (ieri erano 26). In isolamento domiciliare ci sono a oggi 115.476 persone(ieri 113.121).

Tamponi e tasso di positività

I dati di oggi arrivano a fronte di 230.039 test analizzati nelle ultime 24 ore secondo i dati del ministero della Salute. Ieri, i tamponi erano stati 241.766. Il tasso di positività cresce dal 2,3% di ieri al 3,0% (+0,7%) di oggi.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

