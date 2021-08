È morto Gino Strada, addio al fondatore di Emergency

È morto oggi 13 agosto Gino Strada, il medico fondatore di Emergency. Lo riferiscono fonti vicine alla famiglia. Strada aveva 73 anni e da tempo soffriva di problemi al cuore. Nato il 21 aprile del 1948 era un medico, attivista e filantropo italiano, fondatore, assieme alla moglie Teresa Sarti, dell’ONG italiana Emergency. Grazie alle opere dell’Organizzazione non governativa in più di 18 Paesi del mondo sono sorti nuovi ospedali, pronto soccorsi e strutture di assistenza. In mattinata l’ultimo articolo di Strada «Così ho visto morire Kabul» era stato pubblicato su La Stampa in merito all’attuale situazione in Afghanistan. I problemi di salute lo avevano costretto già nelle ultime settimane ad annullare i suoi numerosi impegni, oggi Gino Strada lascia l’eredità di anni passati a soccorrere i più fragili. Chirurgo di guerra, tra il 1989 e il 1994 ha lavorato con il Comitato internazionale della Croce Rossa in varie zone di conflitto tra cui Pakistan, Etiopia, Perù, Afghanistan, Somalia e Bosnia ed Erzegovina. Un’esperienza sul campo che Strada non riuscì a dimenticare, decidendo di fondare assieme a un gruppo di colleghi la propria Ong Emergency: l’associazione umanitaria per la riabilitazione delle vittime della guerra e delle mine antiuomo in 25 anni di attività ha fornito assistenza gratuita a oltre 6 milioni di pazienti. E proprio dalla presidente di Emergency Rossella Miccio ora arrivano le prime parole sulla tragica perdita del fondatore: «La notizia ci ha colto tutti di sorpresa, lasciateci riprendere dal dolore», ha detto, annunciando per le prossime ore una nota ufficiale da parte dell’Ong.

Con Open aveva parlato della pandemia e della sua salute

Sempre lucido e schietto, in un’intervista rilasciata a Open Gino Strada aveva parlato della pandemia da Coronavirus in un’analisi del modo in cui questa avesse messo a nudo le fragilità del sistema sanitario italiano. Era dicembre del 2020, e già in quel caso Strada parlava della sua salute cagionevole, anche e soprattutto in riferimento all’incarico impegnativo affidatogli a quel tempo dal governo per risollevare la sanità calabrese: «Certo, ho un po’ di preoccupazione per la mia salute. Non sono più un ragazzino né sono in perfetta salute. Ma queste sono cose che vanno fatte per aiutare il nostro Paese».

