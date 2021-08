L’obbligo di vaccinazione per gli insegnanti a Chicago e a Los Angeles: in California tamponi anche dopo la seconda dose

Le città di Los Angeles e Chicago hanno imposto l’obbligo di vaccinazione per tutti i docenti e per il personale scolastico. Professori e operatori degli istituti dei due più grandi distretti scolastici degli Usa dopo quello di New York – dove attualmente si lascia la possibilità di scegliere tra vaccinazione e test anti Covid settimanali – dovranno essere immunizzati entro il 15 ottobre. Saranno esonerati solo coloro che non possono vaccinarsi per motivi di salute o di credo religioso. A Los Angeles la scuola inizia dopo Ferragosto, a Chicago il 30. Nella città della California i dipendenti statali dovranno sottoporsi a test per la rilevazione del Coronavirus indipendentemente dall’avvenuta vaccinazione. Mentre a Chicago il personale sarà testato settimanalmente fino alla scadenza della copertura data dal vaccino. Sia la California che l’Illinois chiedono a docenti, alunni e personale scolastico di indossare la mascherina all’interno degli istituti.

