Il dramma dei civili in fuga da Kabul: si aggrappano a un aereo in decollo, poi precipitano nel vuoto – Il video

All’aeroporto di Kabul la situazione è sempre più fuori controllo. Come si vede in una serie di video postati su Twitter, migliaia di persone stanno tentando di fuggire dall’Afghanistan, ormai nelle mani dei talebani. Costi quel che costi. Alcuni di loro, presi dalla disperazione, hanno cercato di lasciare il Paese aggrappandosi a un aereo in partenza, nascondendosi sulle ali o sulle gomme. In un video, si vedono alcune persone precipitare nel vuoto da un velivolo subito dopo il decollo. Stamattina lo scalo di Kabul è stato preso d’assalto nel tentativo, da parte dei civili afghani, di aprirsi un varco e salire il prima possibile su un aereo.

Foto e video da Twitter @MuslimShirzad – @TariqMajidi

