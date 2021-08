La difesa di Joe Biden: «I soldati americani non possono continuare a morire per l’Afghanistan»

«La decisione di lasciare l’Afghanistan è stata giusta. L’obiettivo degli Stati Uniti era e sarà sempre quello di evitare un altro attacco al nostro Paese. La situazione è precipitata. La nostra missione in Afghanistan non è mai stata pensata per costruire una nazione: l’obiettivo era combattere i terroristi, abbiamo demolito Al Qaeda. Abbiamo fornito al popolo afghano tutto ciò che potevamo, ma non potevamo fornire loro la volontà di combattere per il loro futuro». Così il presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden, nel primo discorso alla nazione dopo la caduta di Kabul in mano ai talebani e la nascita dell’Emirato Islamico dei talebani, dopo 20 anni di presenza statunitense in Afghanistan, nella guerra più lunga nella storia degli States condotta dalle forze armate della coalizione statunitense e della Nato.

E a destare polemiche nei confronti del presidente statunitense è stato anche il suo silenzio in queste ultime 24 ore, che ha sollevato critiche e contestazioni bipartisan non solo a livello politico, ma anche sul fronte della stampa statunitense, con il New York Times e il Washington Post che hanno accusato apertamente Biden di aver gestito «in modo sciagurato il disastroso ritiro» delle truppe dal Paese, sollevando critiche anche sull’infelice riferimento alle scene della precipitosa fuga statunitense dal Vietnam nel 1975 che, solo alcune settimane fa, il presidente statunitense aveva «escluso categoricamente» si sarebbero ripetute. Ma le immagini dimostrano che così non è stato. A Biden, inoltre, viene rimproverata la mancata capacità di gestire tempestivamente l’uscita di scena degli States dall’Afghanistan, con civili che hanno aiutato gli statunitensi nel corso di questi 20 anni, completamente abbandonati a se stessi senza alcuna garanzia e terrorizzati dal ritorno dei talebani, con disperate e strazianti scene di panico e tentativi di fuga dal Paese, come quelle registrate all’aeroporto di Kabul Hamid Karzai, dove si sono registrate almeno 10 vittime e decine di feriti.

Non sono mancati poi attacchi dai Repubblicani e dall’ex presidente Donald Trump che ha definito l’accaduto una «disfatta colossale», aggiungendo che sotto la sua presidenza le cose sarebbero andate in altro modo. Ma fu proprio il tycoon a dare il via libera al ritiro delle truppe statunitensi dall’Afghanistan con gli accordi di Doha sottoscritti l’anno scorso in cui il ritiro degli Stati Uniti dai territori afgani venne negoziato in cambio della promessa dei talebani di rompere il sodalizio con Al Qaida, avviando invece un governo di transizione. Una governo di transizione che però, come comunicato dai talebani ieri dopo l’ingresso nel palazzo presidenziale di Kabul a seguito della fuga dal Paese dell’ormai ex presidente Ghani, «non ci sarà».

Ma Biden, malgrado le critiche crescenti da parte della comunità internazionale, non sembra però essersi pentito della decisione. Proprio poche ore prima dell’assalto dei talebani a Kabul e dopo la presa del gruppo della roccaforte strategica di Mazar-i-Sharif, il presidente statunitense aveva annunciato di aver dispiegato 5.000 soldati per garantire un «ritiro ordinato e in sicurezza» delle ultime truppe, sottolineando però che «in 20 anni gli Stati Uniti d’America hanno mandato i propri uomini e le proprie donne migliori, hanno investito quasi 1.000 miliardi di dollari, addestrato oltre 300mila soldati e poliziotti afghani, equipaggiandoli con attrezzature all’avanguardia e mantenendo la loro aviazione come parte della guerra più lunga della storia americana», e di conseguenza «non ha più senso restare in Afghanistan se l’esercito afghano stesso non può o non vuole combattere per il proprio Paese».

