Kabul, un combattente talebano apre il fuoco contro un civile in fuga verso l’aeroporto – Il video

Il muro che l’uomo afghano sta cercando di scavalcare è quello dell’aeroporto di Kabul, assediato da migliaia di civili nelle ore immediatamente successive all’arrivo dei talebani nella capitale. Il tentativo è quello di fuggire dall’Afghanistan cercando di salire, o nei casi peggiori di aggrapparsi, a uno degli aerei in decollo. Ma la salita verso una sperata riconquista della libertà viene interrotta dallo sparo di un combattente talebano. Individuato il cittadino afghano intento a fuggire, la figura armata vestita di nero non esita ad aprire il fuoco. Mentre il presidente afghano è fuggito dal Paese e le truppe statunitensi lasciano la città sui voli di ritorno in patria, i miliziani talebani in queste ore continuano a pattugliare Kabul.

Leggi anche: