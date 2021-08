Di Maio sulla crisi in Afghanistan: «L’Occidente rifletta sui propri errori». Borrell: «Dobbiamo dialogare con i talebani»

«Non potremo esimerci, come Occidente, da una riflessione approfondita sugli errori commessi nell’intervento ventennale in Afghanistan». A dirlo è ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo al vertice straordinario del Consiglio Affari esteri dell’Unione Europea dopo la caduta di Kabul in mano ai talebani. «Ora – ha proseguito Di Maio – è necessario definire una strategia condivisa», le cui priorità saranno «la protezione dei civili» e «la messa in sicurezza degli afghani che hanno collaborato con la comunità internazionale». Il ministro degli Esteri italiano si è detto consapevole che «incrementerà la domanda di accoglienza di rifugiati e migranti dall’Afghanistan». E proprio alla luce di ciò, «è necessario che l’Ue metta a punto una risposta comune, anche in questo caso in stretto raccordo con i partner della regione, a cui andrà contestualmente assicurato il necessario sostegno».

«La garanzia dei diritti umani da parte dei talebani è essenziale, pena l’isolamento del Paese»

Di Maio ha poi aggiunto: «Non possiamo permettere che l’Afghanistan torni a essere terreno fertile per gruppi terroristici e una minaccia alla sicurezza internazionale e dovremo trovare alleanze e coinvolgere tutti i Paesi, specie quelli della regione, che condividono questa stessa preoccupazione, oltre a Russia e Cina». Di Maio ha poi rimarcato che l’Unione Europea, «nel rispetto dei diritti individuali e delle libertà civili, non può tollerare che le conquiste di questi due decenni vadano perse». «Penso – ha aggiunto – ai diritti delle donne, ai quali è dedicata la dichiarazione su iniziativa spagnola cui abbiamo aderito. La garanzia del rispetto del diritto e degli standard internazionali in materia di diritti umani deve essere una chiara condizione da porre ai talebani, pena l’isolamento internazionale del Paese».

Borrell: «I talebani hanno vinto la guerra quindi dobbiamo dialogarci»

L’Alto rappresentante della Politica estera dell’Ue, Josep Borrell, ha dichiarato: «Dovremo metterci in contatto con le autorità a Kabul, chiunque ci sia, i talebani hanno vinto la guerra quindi dobbiamo dialogarci, per discutere ed evitare un disastro migratorio e una crisi umanitaria». «Non è questione di riconoscimento – ha precisato Borrell -, ma di avere a che fare con loro: se vogliamo che le 400 persone che fanno parte del nostro staff locale raggiungano l’aeroporto dobbiamo parlare con i Talebani, altrimenti diventa difficile per loro arrivare in aeroporto». Di conseguenza, secondo l’Alto rappresentante «dobbiamo avere un confronto con i talebani, pur mantenendosi vigile sul rispetto degli impegni internazionali, così come hanno fatto i governi afghani degli ultimi 15 anni». In chiusura dei lavori Borrell ha chiosato: «il primo obiettivo è assicurare l’evacuazione del nostro staff, di quello afghano che ha lavorato per noi, e di chi vuole lasciare il Paese: non possiamo abbandonarli, faremo tutto il possibile per dargli riparo».

L’Ue chiede l’immediata cessazione di ogni violenza e il ripristino dell’ordine civile

«L’Unione Europea chiede l’immediata cessazione di ogni violenza, il ripristino della sicurezza e dell’ordine civile e la protezione e il rispetto della vita, della dignità e dei beni dei civili in tutto l’Afghanistan». Così i ministri degli Esteri della Unione Europea nelle conclusioni del Consiglio. «L’Unione europea presterà attenzione particolare a quegli afghani la cui sicurezza potrebbe essere ora in pericolo a causa del loro impegno per i nostri valori comuni», proseguono i ministri, che esprimono anche «profonda preoccupazione per le segnalazioni di gravi violazioni e abusi dei diritti umani».

La telefonata tra Draghi e Merkel sulla situazione umanitaria in Afghanistan

Nella mattinata di oggi, 17 agosto, c’è stato anche un colloquio telefonico tra il presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi, e la Cancelliera tedesca Angela Merkel, per fare il punto sulla drammatica situazione in Afghanistan. Da Palazzo Chigi, in una nota, è stato reso noto che Draghi e Merkel hanno posto al centro della discussione la questione della protezione umanitaria per quanti hanno collaborato con le Istituzioni italiane e tedesche in questi anni. Ma non solo: tra le priorità dei due leader c’è anche quella di proteggere e la parte più vulnerabile della popolazione civile afghana, donne in primis. Durante il colloquio, inoltre, «sono state approfondite le possibili iniziative da adottare in ambito Unione Europea, G7 e G20 a favore della stabilità dell’Afghanistan e a tutela delle conquiste in materia di diritti umani e di libertà fondamentali conseguite nel corso degli ultimi vent’anni».

