Kabul, scene di disperazione all’aeroporto: le madri passano i figli oltre il muro di cinta per salvarli – Il video

Arrivano nuove immagini che raccontano la disperazione dei civili alle porte dell’aeroporto di Kabul. Un video mostra alcune donne che, nel tentativo di salvare i figli e farli fuggire dal Paese caduto in mano ai talebani, li passano oltre il muro di cinta dello scalo. Un alto ufficiale si tanza in Afghanistan ha raccontato a Sky News di madri che «hanno lanciato i loro bambini oltre il filo spinato» per cercare di metterli in salto assicurando loro uno spazio sugli aerei in partenza. «Alcuni sono rimasti impigliati nel filo spinato», ha detto il militare.

Leggi anche: