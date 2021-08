In aumento sia il numero di ricoverati che di pazienti in terapia intensiva. Sono 5mila, invece, i guariti o dimessi nelle ultime 24 ore

Il bollettino del 19 agosto

I dati di oggi 19 agosto 2021

Oggi 19 agosto 2021 sono 7.260 i nuovi casi di Covid in tutta Italia, stando all’ultimo bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile. Ieri erano 7.162, il giorno prima 5.273. Il totale dei contagiati, dall’inizio della pandemia, sale così a 4.464.005. Le vittime, invece, nelle ultime 24 ore, sono 55, ieri 69, il giorno prima 54. Il totale dei decessi è di 128.634. Le persone attualmente positive sono 130.502 (ieri 128.782).

La situazione negli ospedali

Negli ospedali italiani sono ricoverate 3.627 persone nei reparti ordinari (ieri 3.559, +68) mentre in terapia intensiva si trovano ancora 460 pazienti (ieri 442, +18). Gli ingressi giornalieri in rianimazione oggi sono 40, ieri 50, il giorno prima 49. In isolamento domiciliare si registrano 126.415 persone mentre i dimessi e i guariti aumentano di 5.465 unità solo nell’ultima giornata.

Tamponi e tasso di positività

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 206.531 tamponi contro i 226.423 di ieri. Il totale di test effettuati dall’inizio del monitoraggio è di 81.351.951. Il tasso di positività oggi 19 agosto è del 3,5 per cento contro il 3,2 di ieri (+0,4).

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

