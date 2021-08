La gaffe di Merkel: le squilla il cellulare durante l’incontro con Putin – Il video

Può capitare a tutti. E stavolta è capitato alla cancelliera tedesca Angela Merkel alla quale, a margine dell’incontro con il presidente russo Vladimir Putin, ha iniziato a squillare il cellulare. A mostrarlo è un video pubblicato sui social. Angela Merkel deve aver dimenticato di impostare la modalità silenziosa o di spegnere proprio il cellulare. Un piccolo “incidente” rientrato in realtà in pochissimi secondi. L’incontro, infatti, è proseguito senza altri intoppi. Una giornata importante per la Germania visto che è tornata ad alzare la voce con Putin chiedendo la liberazione del leader dell’opposizione Navalny (e definendo «inaccettabile» la sua detenzione). Merkel ha anche discusso della presa di Kabul da parte dei talebani in Afghanistan e di tante altre questioni aperte tra Germania e Russia, come la chiusura del dossier Nord Stream 2 e la guerra nell’Ucraina orientale.

Foto in copertina: EPA/SPUTNIK/KREMLIN

