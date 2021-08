Ponte aereo dall’Afghanistan, il pilota italiano: «Ho visto la disperazione negli occhi di donne e bambini» – Il video

La disperazione negli occhi. Nella testimonianza di un pilota dell’Aeronautica militare, impegnato nel ponte aereo dall’Afghanistan e l’Italia via Kuwait, emerge il dolore dei cittadini afghani che in queste ore stanno lasciando il proprio Paese dopo la caduta di Kabul e la presa di potere dei talebani. Un militare ha raccontato di aver fatto salire a bordo «molti bambini e molte donne: nei loro occhi abbiamo visto la disperazione di lasciare le proprie case, il proprio Paese ma sicuramente comprendono l’opportunità che gli viene fornita dall’Italia di trovare un futuro migliore e un nuovo inizio», ha detto. Sul velivolo sono stati trasportati circa 100 profughi. Intanto un aereo è appena atterrato a Fiumicino con a bordo 195 persone; nella giornata di oggi, 21 agosto, altri tre velivoli italiani raggiungeranno Kabul per evacuare altri cittadini afghani.

Video in copertina: Agenzia Vista | Alexander Jakhnagiev

