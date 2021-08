Squadre favorite, giovani da seguire, programmazione tv: la guida di Open alla Serie A 2021/2022

La stagione si apre con l’Inter campione in carica indebolita dalle cessioni e la Juventus dell’Allegri bis in cerca di rivalsa. Sullo sfondo, attenzione alla voglia di sorprendere di cinque squadre

Il campionato di Serie A 2021/2022 si apre oggi, 21 agosto, con l’eredità dell’Europeo conquistato dalla Nazionale di Roberto Mancini. E mentre alcuni tra i protagonisti del successo azzurro a Euro 2020 saranno tra i giocatori da tenere maggiormente d’occhio quest’anno, il campionato parte indebolito – almeno sulla carta – da un calciomercato che ha visto le partenze di giocatori di spessore internazionale, come Romelu Lukaku e Gigio Donnarumma. Questa finestra di mercato non ha portato grandi nomi in Serie A, a differenza delle stagioni passate, con i club costretti prima a fare cassa e poi a spendere a seconda delle opportunità. In questo contesto, l’Inter campione in carica e la Juventus rimangono le favorite per la corsa scudetto, davanti a una serie di squadre che hanno i mezzi per insidiarle fino in fondo.

Cessioni, acquisti e formazioni delle squadre della nuova Serie A

Partiamo dalle squadre ai nastri di partenza, con una istantanea di cessioni e acquisti e con la formazione tipo di ciascuna.

⚫️🔵 Atalanta (allenatore: Giampiero Gasperini)

Acquisti: Reca (Dif, Crotone, FP), Piccoli (Att, Spezia, FP), Del Prato (Dif, Reggina, FP), Mattiello (Dif, Spezia, FP), Capone (Att, Pescara, FP), Haas (Cen, Empoli, FP), Muratore (Cen, Reggiana, FP), Tumminello (Att, SPAL, FP), Musso (Por, Udinese, D), Pezzella (Dif, Parma, P), Lovato (Dif, Verona, D), Demiral (Dif, Juventus, P).

Cessioni: Caldara (Dif, Milan, FP), Barrow (Att, Atalanta, D), Varnier (Dif, Como, P), Latte Lath (Att, SPAL, P), Carnesecchi (Por, Cremonese, P), Okoli (Dif, Cremonese, P), Vido (Att, Cremonese, P), Radunovic (Por, Cagliari, D), Valzania (Cen, Cremonese, P), Gyabuaa (Cen, Perugia, P), Kresic (Dif, Rijeka, P), Zortea (Dif, Salernitana, P), Gollini (Por, Tottenham, P), Ruggeri (Dif, Salernitana, P), Capone (Att, Ternana, P), Romero (Dif, Tottenham, P), Colley (Att, Spezia, P), Kovalenko (Cen, Spezia, P), Carraro (Cen, Cosenza, P).

XI tipo (3-4-1-2): MUSSO; Toloi, DEMIRAL, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Malinovskyi, Zapata.

🔵🔴 Bologna (allenatore: Sinisa Mihajlovic)

Acquisti: Falcinelli (Att, Stella Rossa, FP), Denswil (Dif, Club Brugge, FP), Donsah (Cen, Rizespor, FP), Paz (Dif, Kayserispor, FP), *Soumaoro (Dif, Lille, D), Bonifazi (Dif, SPAL, D), *Barrow (Att, Atalanta, D), van Hooijdonk (Att, Nac Breda, S), Bardi (Por, Frosinone, D), Arnautovic (Att, Shanghai SIPG, D).

Cessioni: Palacio (Att, Brescia, S), Danilo (Dif, S), Da Costa (Por, S), Faragò (Dif, Cagliari, FP), Juwara (Att, Crotone, P), Ravaglia (Por, Frosinone, P), Poli (Cen, Antalyaspor, D), Okwonkwo (Att, Cittadella, P), Calabresi (Dif, Lecce, D).

XI tipo (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Soumaoro, Tomiyasu, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; ARNAUTOVIC.

🔵🔴 Cagliari (allenatore: Leonardo Semplici)

Acquisti: Bradaric (Cen, Al-Ain, FP), Oliva (Cen, Valencia, FP), Farias (Att, Spezia, FP), Faragò (Dif, Bologna, FP), Strootman (Cen, Marsiglia, P), Radunovic (Por, Atalanta, D), Altare (Dif, Genoa, D), Dalbert (Dif, Inter, P).

Cessioni: Miangue (Dif, Cercle Bruges, P), Sottil (Att, Fiorentina, FP), Nainggolan (Cen, Inter, FP), Duncan (Cen, Fiorentina, FP), Calabresi (Dif, Bologna, FP), Rugani (Dif, Juventus, FP), Despodov (Att, Ludogorets, D), Asamoah (Dif, S), Klavan (Dif, S), Tramoni (Cen, Brescia, P), Vicario (Por, Empoli, P), Luvumbo (Att, Como, P), Caligara (Cen, Ascoli, P), Tripaldelli (Dif, SPAL, D), Cerri (Att, Como, P), Biancu (Cen, Olbia, P), Gagliano (Att, Avellino, P).

XI tipo (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Godin, Carboni; Zappa, Nandez, Marin, STROOTMAN, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti.

🔵⚪️ Empoli (allenatore: Aurelio Andreazzoli)

Acquisti: Vicario (Por, Cagliari, P), Stojanovic (Dif, Dinamo Zagabria, D), * Zurkowski (Cen, Fiorentina, P), Marchizza (Dif, Sassuolo, P), Ismajli (Dif, Spezia, D), Henderson (Cen, Lecce, D), Luperto (Dif, Napoli, P), Cutrone (Att, Wolverhampton, P).

Cessioni: Olivieri (Att, Juventus, FP), Terzic (Dif, Fiorentina, FP), Ryder Matos (Att, Udinese, FP), Crociata (Cen, Crotone, FP), Sabelli (Dif, S), Zappella (Dif, Pescara, P), Imperiale (Dif, Carrarese, D), Nikolaou (Dif, Spezia, D), Mraz (Att, Spezia, D), Moreo (A, Brescia, P).

XI tipo (4-3-1-2): VICARIO; STOJANOVIC, ISMAJLI, LUPERTO, Parisi; Ricci, Stulac, ZURKOWSKI; Bajrami; Mancuso, CUTRONE

🟣⚪️ Fiorentina (allenatore: Vincenzo Italiano)

Acquisti: Terzic (Dif, Empoli, FP), Lirola (Dif, Marsiglia, FP), Duncan (Cen, Cagliari, FP), Sottil (Att, Cagliari, FP), Benassi (Cen, Verona, FP), Ranieri (Dif, Spal, FP), Saponara (Cen, Spezia, FP), Maleh (Cen, Venezia, FP), Gonzalez (Att, Stoccarda, D).

Cessioni: Olivera (Dif, Juarez, S), Eysseric (Cen, S), Barreca (Dif, Monaco, FP), Malcuit (Dif, Napoli, FP), Caceres (Dif, S), Hancko (Dif, Sparta Praga, D), Borja Valero (Cen, ritirato), Ribery (Att, S), Hristov (Dif, Spezia, D), Zurkowski (Cen, Empoli, P), Eysseric (Cen, Kasimpasa, D), Pezzella (Dif, Betis, D), Dalle Mura (Dif, Cremonese, P).

XI tipo (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, GONZALEZ.

🔵🔴 Genoa (allenatore: Davide Ballardini)

Acquisti: Jandrei (Por, Atl. Paranaense, FP), Sturaro (Cen, Verona, FP), Agudelo (Cen, Spezia, FP), Favilli (Att, Verona, FP), Bani (Dif, Parma, FP), Lerager (Cen, Copenaghen, FP), Buksa (Att, Wisla Cracovia, D), Andrenacci (Por, Brescia, S), Sabelli (Dif, Brescia, D), Vanheusden (Dif, Inter, P), Sirigu (Por, Torino, D), Hernani (Cen, Parma, D), Ekuban (Att, Trabzonspor, D), Vasquez (Dif, Pumas, D).

Cessioni: Zappacosta (Dif, Chelsea, FP), Strootman (Cen, Marsiglia, FP), Scamacca (Att, Sassuolo, FP), Pellegrini (Dif, Juventus, FP), Perin (Por, Juventus, FP), Pjaca (Att, Juventus, FP), Onguene (Dif, Salisburgo, FP), Zajc (Cen, Fenerbahce, FP), Goldaniga (Dif, Sassuolo, FP), Pandev (Att, S), Zapata (Dif, S), Jaroszkynski (Dif, Salernitana, D), Altare (Dif, Cagliari, D), Spinelli (Att, Oleksandrija, D), Charpentier (Att, Frosinone, P), Parigini (Att, Como, P), Shomurodov (Att, Roma, D), Jagiello (Cen, Brescia, D).

XI tipo (3-5-2): SIRIGU; VANHEUSDEN, VASQUEZ, Criscito; Ghiglione, HERNANI, Badelj, Rovella, Czyborra; Pandev, Destro.

⚫️🔵 Inter (allenatore: Simone Inzaghi)

Acquisti: Dimarco (Dif, Verona, FP), Joao Mario (Cen, Sporting Lisbona, FP), Lazaro (Cen, Gladbach, FP), Salcedo (Att, Verona, FP), Agoume (Cen, Spezia, FP), Nainggolan (Cen, Cagliari, FP), Dalbert (Dif, Rennes, FP), Calhanoglu (Cen, Milan, S), Cordaz (Por, Crotone, S), Dzeko (Att, Roma, D), Dumfries (Cen, PSV, D).

Cessioni: Padelli (Por, Udinese, S), Young (Cen, Aston Villa, S), Hakimi (Dif, PSG, D), Joao Mario (Cen, Benfica, S), Esposito (Att, Basilea, P), Gravillon (Dif, Reims, P), Pirola (Dif, Monza, P), Vanheusden (Dif, Genoa, P), Dalbert (Dif, Cagliari, P), Lukaku (Att, Chelsea, D).

XI tipo (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; DUMFRIES, Barella, Brozovic, CALHANOGLU, Perisic; DZEKO, Lautaro Martinez.

⚪️⚫️ Juventus (allenatore: Massimiliano Allegri)

Acquisti: Pellegrini (Dif, Genoa, FP), Perin (Por, Genoa, FP), De Sciglio (Dif, Lione, FP), Rugani (Dif, Cagliari, FP), Nicolussi Caviglia (Cen, Parma, FP), Kaio Jorge (Att, Santos, D), Locatelli (Cen, Sassuolo, D).

Cessioni: Olivieri (Att, Lecce, P), Buffon (Por, Parma, S), Gozzi (Dif, Fuenlabrada, P), Di Pardo (Dif, Vicenza, P), Pjaca (Att, Torino, P), Frabotta (Dif, Verona, P), Romero (Dif, Atalanta, D), Demiral (Dif, Atalanta, P), Kastanos (Cen, Salernitana, P), Rafia (Att, Standard Liegi, P).

XI tipo (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, LOCATELLI; Chiesa, Dybala, Ronaldo.

⚪️🔵 Lazio (allenatore: Maurizio Sarri)

Acquisti: Pedro (Att, Roma, D), Vavro (Dif, Huesca, FP), Jony (Dif, Osasuna, FP), J. Lukaku (Dif, Antwerp, FP), Kiyine (Cen, Salernitana, FP), Andre Anderson (Cen, Salernitana, FP), Casasola (Dif, Salernitana, FP), Durmisi (Dif, Salernitana, FP), Adekanye (Att, ADO Den Haag, FP), Kamenovic (Dif, Cukaricki, D), Felipe Anderson (Cen, West Ham, D), Hysaj (Dif, Napoli, S), Pedro (Att, Roma, D).

Cessioni: Musacchio (Dif, S), Minala (Cen, S), A. Pereira (Cen, Manchester United, FP), Hoedt (Dif, Southampton, FP), Lulic (Cen, S), Parolo (Cen, S), Armini (Dif, Piacenza, P), Palombi (Att, Alessandria, D)

XI tipo (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, HYSAJ; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; FELIPE ANDERSON, Immobile, Correa.

🔴⚫️ Milan (allenatore: Stefano Pioli)

Acquisti: Florenzi (Dif, Roma, D), Conti (Dif, Parma, FP), Pobega (Cen, Spezia, FP), *Tomori (Dif, Chelsea, D), Maignan (Por, Lille, D), *Tonali (Cen, Brescia, D), Giroud (Att, Chelsea, D), Ballo-Touré (Dif, Monaco, D), *Diaz (Att, Real Madrid, P).

Cessioni: Donnarumma G. (Por, S), Donnarumma A. (Por, S), Mandzukic (Att, S), Meite (Cen, Torino, FP), Calhanoglu (Cen, Inter, S), Laxalt (Dif, Dinamo Mosca, D), Colombo (Att, SPAL, P), Caldara (Dif, Venezia, P), Hauge (Att, Eintracht Francoforte, D).

XI tipo (4-2-3-1): MAIGNAN; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Brahim, Rebic; Ibrahimovic.

🔵🔵 Napoli (allenatore: Luciano Spalletti)

Acquisti: Ounas (Att, Crotone, FP), Malcuit (Dif, Fiorentina, FP), Tutino (Att, Salernitana, FP), Juan Jesus (Dif, Roma, S).

Cessioni: Bakayoko (Cen, Chelsea, FP), Maksimovic (Dif, S), Hysaj (Dif, S, Lazio), Zerbin (Att, Frosinone, P), Luperto (Dif, Empoli, P), Contini (Por, Crotone, P).

XI tipo (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen

🟠🔴 Roma (allenatore: José Mourinho)

Acquisti: Nzonzi (Cen, Rennes, FP), Olsen (Por, Everton, FP), Coric (Cen, Olimpia Lubiana, FP), Riccardi (Cen, Pescara, FP), Rui Patricio (Por, Wolverhampton, D), Shomurodov (Att, Genoa, D), Viña (Dif, Palmeiras, D), Abraham (Att, Chelsea, D).

Cessioni: Florenzi (Dif, Milan, D), Bruno Peres (Dif, Trabzonspor, S), Juan Jesus (Dif, Napoli, S), Mirante (Por, S), Farelli (Por, S), Under (Att, Marsiglia, P), Pau Lopez (Por, Marsiglia, P), Kluivert (Att, Nizza, P), D’Orazio (Att, SPAL, D), Antonucci (Att, Cittadella, D), Dzeko (Att, Inter, D), Pedro (Att, Lazio, D).

XI tipo (4-2-3-1): RUI PATRICIO; Karsdorp, Mancini, Smalling, VIÑA; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; ABRAHAM.

🟤⚫️ Salernitana (allenatore: Fabrizio Castori)

Acquisti: Jaroszynski (Dif, Genoa, D), Zortea (Dif, Atalanta, P), Obi (Cen, Chievo, S), Strandberg (Dif, Ural, S), *Coulibaly (Cen, Udinese, P), Ruggeri (Dif, Atalanta, P), Bonazzoli (Att, Sampdoria, P), Fiorillo (Por, Pescara, D), Kastanos (Cen, Juventus, P),Simy (Att, Crotone, D).

Cessioni: Tutino (Att, Napoli, FP), Kiyine (Cen, Lazio, FP), Andre Anderson (Cen, Lazio, FP), Casasola (Dif, Lazio, FP), Durmisi (Dif, Lazio, FP), Micai (Por, Reggina, P), Fella (Att, Palermo, P), Mantovani (Dif, Alessandria, P), Cavion (Cen, Brescia, P), Boultam (Cen, Cosenza, P).

XI tipo (3-5-2): Belec; Bogdan, STRANDBERG, Gyomber; KECHRIDA, Capezzi, Di Tacchio, OBI, Jaroszynski; Djuric, SIMY

🔵🔴⚫️⚪️ Sampdoria (allenatore: Roberto D’Aversa)

Acquisti: Murru (Dif, Torino, FP), Caprari (Att, Benevento, FP), Murillo (Dif, Celta, FP), Vieira (Cen, Verona, FP), Chabot (Dif, Spezia, FP), Depaoli (Dif, Benevento, FP), De Luca (Att, Chievo, S).

Cessioni: Regini (Dif, S), Torregrossa (Att, Brescia, FP), Keita (Att, Monaco, FP), La Gumina (Att, Empoli, FP), Letica (Por, Club Brugge, FP), Ramirez (Cen, S), Bahlouli (Att, S), Bonazzoli (Att, Salernitana, P), La Gumina (Att, Como, P), Leris (Cen, Brescia, P)

XI tipo (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Thorsby, Ekdal; Candreva, Damsgaard, Jankto; Quagliarella.

⚫️🟢 Sassuolo (allenatore: Alessio Dionisi)

Acquisti: Scamacca (Att, Genoa, FP), Frattesi (Cen, Monza, FP), Di Francesco (Att, SPAL, FP), Goldaniga (Dif, Genoa, FP), *Lopez (Cen, Marsiglia, D), Matheus Henrique (Cen, Gremio, D).

Cessioni: Marlon (Dif, Shakhtar, D), Ravanelli (Dif, Cremonese, D), Mazzitelli (Cen, Monza, D), F. Ricci (Att, Reggina, D), Turati (Por, Reggina, P), Dell’Orco (Dif, Perugia, D), Campani (Por, Vis Pesaro, P), Piccinini (Dif, Vis Pesaro, P), Pinelli (Dif, Vis Pesaro, P), Saccani (Dif, Vis Pesaro, P), Aurelio (Dif, Gubbio, P), Marchizza (Dif, Empoli, P), Odgaard (Att, RKC Waalwijk, P), Adjapong (Dif, Reggina, P), Artioli (Cen, Grosseto, P), Ruan (Dif, Gremio, P), Locatelli (Cen, Juventus, D)

XI tipo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, G. Ferrari, Rogerio; MATHEUS HENRIQUE, Maxime Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

⚪️⚫️ Spezia (allenatore: Thiago Motta)

Acquisti: Hristov (Dif, Fiorentina, D), Zovko (Por, S), Amian (Dif, Tolosa, D), Kornvig (Cen, SoenderjyskE, P), Colley (Att, Atalanta, P), Kovalenko (Cen, Atalanta, P), Nikolaou (Dif, Empoli, D), Mraz (Att, Empoli, D), Sher (Cen, Hammarby, D).

Cessioni: Pobega (Cen, Milan, FP), Agoume (Cen, Inter, FP), Piccoli (Att, Atalanta, FP), Agudelo (Cen, Genoa, FP), Chabot (Dif, Sampdoria, FP), Farias (Att, Cagliari, FP), Saponara (Cen, Fiorentina, FP), Marchizza (Dif, Sassuolo, FP), Mattiello (Dif, Atalanta, FP), Dell’Orco (Dif, Sassuolo, FP), Ricci (Cen, S), Ramos (Dif, Penarol, D), Ismajli (Dif, Empoli, D), Gudjohnsen (Att, Elfsborg, D), Galabinov (Att, Reggina, S)

XI tipo (4-3-3): Provedel; AMIAN, Erlic, NIKOLAOU, S. Bastoni; KOVALENKO, Sena, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi.

🟤⚪️ Torino (allenatore: Ivan Juric)

Acquisti: Ola Aina (Dif, Fulham, FP), Djidji (Dif, Crotone, FP), Millico (Att, Frosinone, FP), Iago Falque (Att, Benevento, FP), Segre (Cen, Spal, FP), Edera (Att, Reggina, FP), Berisha (Por, SPAL, D), Warming (Att, Lyngby, D), Pjaca (Att, Juventus, P).

Cessioni: Nkoulou (Dif, S), Bonazzoli (Att, Sampdoria, FP), Murru (Dif, Sampdoria, FP), Gojak (Cen, Dinamo Zagabria, FP), Ujkani (Por, S), Damascan (Att, S), Meité (Cen, Benfica, D), Sirigu (Por, Genoa, D).

BMilinkovic-Savic; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Mandragora, Lukic, Ansaldi; Verdi, PJACA; Belotti.

⚫️⚪️ Udinese (allenatore: Luca Gotti)

Acquisti: Padelli (Por, Inter, S), Opoku (Dif, Amiens, FP), Matos (Dif, Empoli, FP), Teodorczyk (Att, Charleroi, FP), Udogie (Dif, Verona, D), Silvestri (Por, Verona, D), Samardzic (Cen, Lipsia, D).

Cessioni: Braaf (Att, Manchester City, FP), Ingelsson (Cen, Hansa Rostock, D), Ouwejan (Dif, AZ, FP), Prodl, (Dif, S), Musso (Por, Atalanta, D), Gasparini (Por, Pro Vercelli, P), De Paul (Cen, Atletico Madrid, D), Vizeu (Att, Yokohama FC, P), Coulibaly (Cen, Salernitana, P).

XI tipo (3-5-2): SILVESTRI; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Stryger Larsen; Pussetto, Okaka.

⚫️🟠🟢 Venezia (allenatore: Cristiano Zanetti)

Acquisti: Schnegg (Dif, LASK, D), Heymans (Cen, Waasland-Beveren, S), Peretz (Cen, Maccabi Tel Aviv, S), Ebuehi (Dif, Benfica, P), Arvidsson (Por, Helsingborgs, P), Peixoto (Dif, Academica de Coimbra, D), Jónsson (Cen, Valur, P), Remy (Dif, Famalicao, D), Sigurdsson (Att, CSKA Mosca, P), Busio (Cen, Sporting Kansas City, D), Caldara (Dif, Milan, P), Okereke (Att, Bruges, P).

Cessioni: Esposito (Att, Inter, FP), Maleh (Cen, Fiorentina, FP), Pomini (Por, S).

XI tipo (4-3-3): Maenpaa; EBUEHI, Modolo, CALDARA, SCHNEGG; PERETZ, BUSIO, HEYMANS; Aramu, OKEREKE, Johnsen.

🔵🟡 Verona (allenatore: Eusebio Di Francesco)

Acquisti: Di Carmine (Att Crotone, FP), Empereur (Dif, Palmeiras, FP), Hongla (Cen, Royal Antwerp, D), Montipò (Por, Benevento, D), Frabotta (Dif, Juventus, P), *Ilic (Cen, Manchester City, D).

Cessioni: Dimarco (Dif, Inter, FP), Salcedo (Att, Inter, FP), Benassi (Cen, Fiorentina, FP), Vieira (Cen, Sampdoria, FP), Sturaro (Cen, Genoa, FP), Colley (Att, Atalanta, FP), Favilli (Att, Genoa, FP), Danzi (Cen, Cittadella, D), Laribi (Cen, Reggina, D), Udogie (Dif, Udinese, D), Silvestri (Por, Udinese, D), Lovato (Dif, Atalanta, D), Stepinski (Att, Aris Limassol, P), Tupta (Att, Slovan Liberec, P).

XI tipo (3-4-2-1): MONTIPÒ; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Kalinic.

Le squadre favorite e quelle che possono insidiarle

ANSA/MATTEO BAZZI | L’attaccante argentino Lautaro Martinez festeggia la conquista dello Scudetto con l’Inter a San Siro, 23 maggio 2021

Da campione in carica l’Inter dovrà difendere un titolo con tante incognite legate in primis al cambio in panchina, con l’arrivo di Simone Inzaghi e, sullo sfondo, ai rischi di un rapporto complicato con i tifosi alla luce delle problematiche societarie che hanno portato alla cessione di Lukaku e di Achraf Hakimi. In agguato c’è la Juventus dell’Allegri bis. I bianconeri partono con l’obiettivo di tornare a quello Scudetto conquistato per nove campionati consecutivi, prima del trionfo nerazzurro dell’anno scorso. Attenzione però ai mal di pancia di Cristiano Ronaldo.

Uno degli aspetti più interessanti di questo campionato sta nelle squadre che sulla carta possono dare parecchio fastidio. A partire dal Milan, secondo l’anno scorso. Ha sì perso Donnarumma e Hakan Calhanoglu, ma punta sul talento di calciatori giovani come Brahim Diaz e sull’esperienza di un Olivier Giroud partito bene in precampionato per cercare di sorprendere ancora. Stefano Pioli è forse il tecnico che da un certo punto di vista può dormire più tranquillo: i rossoneri non sono candidati a vincere e non hanno pressioni. E poi c’è l’Atalanta. Pur con le partenze di Gollini e Romero, destinazione Tottenham, la Dea si candida a un altro campionato di altissimo livello.

Con l’arrivo di Pedro la Lazio ha acquisito esperienza e rinforzato una rosa dove Luis Alberto e Milinkovis-Savic rimangono punti fermi per Maurizio Sarri. Il sarrismo non sembra aver ancora fatto breccia nelle sedute di allenamento a Formello, ma la squadra è collaudata e può fare il salto di qualità. Nel Pantheon delle “sette sorelle” vuole e deve tornare a esserci anche la Roma. Con José Mourinho in panchina i giallorossi potrebbero avere quel punto in più sul lato mentale e dell’ambiente, spesso criticità sistemiche nell’ambiente di Trigoria. Discorso simile per il Napoli, che ha cambiato pochissimo a livello di giocatori e ha inserito un tecnico da Champions come Luciano Spalletti.

I giovani da tenere d’occhio

ANSA/CESARE ABBATE | Eljif Elman (a destra) in azione contro il Parma, 31 gennaio 2021

Tra i giovani meno conosciuti ma da tenere d’occhio, due nomi su tutti per le big: Zinho Vanheusden, difensore tornato all’Inter dal prestito al Genoa e osservato con molta attenzione da Inzaghi e dalla società, e Nicolò Fagioli, stellina della Juventus under-23 che può affermarsi se troverà il giusto feeling con i colleghi di centrocampo. Nella Roma giallorossa desta tanto interesse il centrocampista polacco Nicola Zalewski. Sull’altra sponda del Tevere, Sarri osserva con grande attenzione Raul Moro, esterno classe 2002 cresciuto nella cantera del Barcellona.

Tra i profili affermati, ma in cerca di riscatto, occhi puntati su Napoli e Roma. Nel teatro dello Stadio “Armando Maradona”, attenzione ai progressi del macedone Eljif Elmas: voluto fortemente da Rino Gattuso, il 21enne acquistato dal Fenerbahçe non è ancora esploso. In precampionato ha fatto molto bene e potrebbe soffiare il posto, almeno in partenza, a Fabian Ruiz. A Roma gli occhi di Mourinho e dell’intera tifoseria sono rivolti su Nicolò Zaniolo, tornato a giocare a distanza di un anno dall’infortunio, che gli è costato anche l’esclusione dalla selezione azzurra.

Tra i reduci dalla vittoria a Euro 2020, suscita curiosità l’impatto che avrà Manuel Locatelli con il mondo Juventus. Tra i giovani pronti a esplodere, il nome che facciamo è quello di Pessina: ha giocato un ottimo europeo, e in questa stagione può consacrarsi, anche a livello realizzativo. Tra i profili stranieri, salendo ancora di livello, impossibile non parlare dell’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic: reduce da un grande campionato, può affermarsi definitivamente come top player europeo.

Il calendario e dove vedere i match

Una delle novità della prossima stagione riguarda il palinsesto televisivo. Fino al 2024 il campionato sarà trasmesso in streaming da Dazn. Sette partite saranno in esclusiva, tre in condivisione con Sky. Di seguito il calendario con tutte le giornate.

