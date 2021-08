Coronavirus, 43 decessi in un giorno. Sono 7.221 i nuovi contagi, aumenta il tasso di positività (3,3%)

Ancora in aumento i ricoveri ordinari e le terapie intensive. Quasi 6 mila i dimessi e i guariti in 24 ore. Gli attualmente positivi sono 137 mila

Il bollettino del 26 agosto

I dati di oggi 26 agosto 2021

Sono 7.221 i nuovi casi di Coronavirus in tutta Italia contro i 7.548 di ieri. Il totale dei contagiati, dall’inizio della pandemia, sale a 4.509.611, stando all’ultimo bollettino del ministero della Salute e della Protezione civile. Nelle ultime 24 ore, invece, sono stati registrati 43 morti contro i 59 di ieri e i 60 del giorno prima. Il totale dei decessi è di 128.957. Le persone attualmente positive sono 137.057 (ieri 135.724).

La situazione negli ospedali

I ricoverati negli ospedali italiani sono 4.059 (ieri 4.023, +36), mentre in terapia intensiva si registrano 503 pazienti (ieri 499, +4). Gli ingressi giornalieri in rianimazione oggi sono 38, ieri 34, il giorno prima 46. I dimessi e i guariti nelle ultime 24 ore sono aumentati di 5.839 unità (ieri erano oltre 7mila) mentre in isolamento domiciliare si trovano ancora 132.495 persone (ieri 131.202).

Tamponi e tasso di positività

Nell’ultima giornata sono stati effettuati 220.872 tamponi contro i 244.420 di ieri. Il totale dei test, dall’inizio del monitoraggio, sale a 82.836.243. Il tasso di positività, oggi 26 agosto, è del 3,3 per cento contro il 3,1 di ieri (+0,2 per cento).

Ieri e oggi

Indice di gravità

Ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

