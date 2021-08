Appartamenti distrutti e porte sventrate: le prime immagini dall’interno del grattacielo di Milano – Le foto

Il Nucleo Investigativo Antincendio ha scattato le prime immagini negli appartamenti di Torre dei Moro, a Milano, che il 29 agosto sono stati divorati dalle fiamme. Si vedono i mobili ridotti in cenere, le porte deformate dal calore e i detriti che dalle pareti si sono staccati per riempire le stanze in cui sono entrati i pompieri. Non rimane niente. Gli unici oggetti che sembrano essere sopravvissuti sono quelli fatti di metallo. I Vigili del Fuoco hanno ispezionato ognuno dei 18 piani del palazzo. Non tutti gli appartamenti si trovano nello stato di quelli descritti da queste foto. Alcuni, in particolare quelli che si trovano sul lato est, potrebbero essere ancora agibili. Non si sa ancora se e quando i residenti potranno rientrare. Al momento gli inquilini del palazzo sono rientrati solo per raccogliere alcuni effetti personali.

