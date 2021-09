A Livorno i No vax accolgono Speranza con una bara e un funerale per protestare contro il Green pass – Il video

L’accoglienza a Livorno per Roberto Speranza non è stata delle più calorose. Ad aspettare il ministro della Salute, atteso in Toscana per la festa di Articolo Uno, c’era anche un gruppo di manifestanti No vax quasi tutti senza mascherina, che hanno messo in scena un vero e proprio funerale. Il corteo ha sfilato con tanto di bara per le strade di Livorno al grido di: «È morta la democrazia». I No vax in particolare protestavano contro l’introduzione dell’obbligo del Green pass ormai anche per trasporti e accesso nelle scuole.

