Il video dei talebani che impiccano un uomo su un elicottero è un falso

Circola un video sui social che viene presentato come quello di un uomo che viene impiccato dai talebani su un elicottero. Secondo alcune fonti l’uomo sarebbe un interprete che ha lavorato con l’esercito degli Stati Uniti durante la campagna in Afghanistan. Il filmato viene dal Kandahar ma l’uomo non viene impiccato e non si tratta di un interprete. Il video risale ad almeno una settimana fa ed esistono altre inquadrature della stessa scena. Come spiega AltNews, dalle immagini si capisce che l’uomo è sospeso sull’elicottero attraverso un’imbracatura e non da un cappio che gli stringe il collo. In alcune inquadrature si vede anche l’uomo fare dei gesti: quindi è vivo. Come ha scritto l’agenzia di stampa afgana Aśvaka l’uomo è finito sull’elicottero per fissare la bandiera sull’edificio del governatore. «Abbiamo una squadra lì, hanno confermato che la persona era controllata e appesa all’elicottero per fissare la bandiera all’edificio del governatore a Kandahar», ha spiegato il media.

