Paralimpiadi, Oney Tapia è medaglia di bronzo nel lancio del disco: seconda medaglia a Tokyo 2020

Oney Tapia ha vinto la medaglia di bronzo nel lancio del disco maschile F11 ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020. Nella finale disputata all’Olympic Stadium l’azzurro – alla seconda medaglia giapponese dopo l’altro bronzo nel getto del peso – ha lanciato a 39.52 metri, chiudendo dietro al brasiliano Alessandro Rodrigo da Silva, medaglia d’oro e record paralimpico con 43.16, e all’iraniano Mahdi Olad, argento con 40.60. Nato a L’Avana (Cuba) il 27 febbraio 1976, è alla sua seconda Paralimpiade dopo Rio 2016, in cui vinse l’argento sempre nel lancio del disco. L’azzurro fa parte del Gruppo sportivo delle Fiamme Azzurre e ha debuttato in Nazionale nel 2015. Il suo soprannome è Guerriero, perché nella sua vita ha sempre praticato sport, passando dalla boxe al baseball fino al rugby prima dell’incidente sul lavoro che gli ha cambiato la vita: un grosso tronco lo ha colpito in volto e lo ha reso cieco. L’atleta a cui si ispira è la madre, lanciatrice di giavellotto, mentre come portafortuna ha le immagini delle sue tre figlie. Nel 2017 ha partecipato al programma tv ‘Ballando con le Stelle’ in coppia con Veera Kinnunen. È ambasciatore dello Sport Paralimpico.

