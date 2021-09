Afghanistan, l’attentatore dell’Isis-K all’aeroporto di Kabul era stato liberato dal carcere dai talebani

L’attentatore suicida dell’Isis-K, che il 26 agosto si è fatto esplodere all’aeroporto di Kabul provocando la morte di 170 persone e lasciando oltre 200 feriti, era stato liberato da una prigione afgana dopo la caduta del governo di Ashraf Ghani. Dopo la presa della capitale il 15 agosto, i talebani avevano liberato migliaia di detenuti dalla prigione di Pul-e-Charkhi di Kabul e da diverse altre carceri del Paese. Secondo i media locali, tra questi c’erano anche miliziani dell’Isis e di al-Qaida. Abdul-Rahman al-Logari, questo il suo nome, apparteneva all’autoproclamato ramo dell’Isis del Khorasan, regione dell’Afghanistan. A dare la notizia della sua scarcerazione è stato lo stesso gruppo jihadista in una newsletter online. Secondo quanto riportato dalla Bbc, «dopo che le forze del precedente governo sono fuggite», l’attentatore e «diversi suoi fratelli si sono precipitati a raggiungere i loro compagni» per compiere l’attacco suicida.

Il nuovo governo non prima di sabato

Intanto, il nuovo governo dell’Afghanistan formato dai talebani dopo la riconquista del paese non dovrebbe essere svelato prima di sabato. Fonti talebane avevano dichiarato giovedì 2 settembre che la composizione del nuovo governo avrebbe potuto essere annunciata già oggi, 3 settembre, dopo la preghiera del venerdì. Anche il vice capo del loro ufficio politico in Qatar, Sher Mohammad Abbas Stanekzai, aveva assicurato mercoledì 1 settembre alla Bbc che il nuovo governo sarebbe stato annunciato entro due giorni.

Riprendono i voli

Riprende man mano l’attività aerea nel Paese. Ripartono oggi i voli interni operati dall’Ariana Afghan Airline e le Nazioni Unite hanno ricominciato i loro voli per trasportare aiuti umanitari verso il nord e il sud del Paese. Le operazioni dell’Onu permettono a 160 organizzazioni umanitarie di continuare le loro «attività per salvare vite umane nelle province dell’Afghanistan», come dichiarato dal portavoce Stephane Dujarric. I voli collegano la capitale pachistana Islamabad con Mazar-i-Sharif nel Nord e con Kandahar a Sud.

