No vax, in migliaia a Milano contro vaccini e Green pass: cortei di protesta dal centro a tutta la città – Il video

Migliaia di persone si sono radunate oggi in centro a Milano per partecipare al corteo No vax che ha attraversato la città fermandosi davanti alle sedi istituzionali. I partecipanti alla manifestazione contro il Green pass e le politiche sanitarie intraprese dal governo del presidente del Consiglio Mario Draghi hanno raggiunto il Palazzo di Giustizia, mentre un altro corteo si è fermato davanti all’Università Statale di Milano. Insulti a virologi, come Bassetti e Burioni, e slogan contro la «dittatura sanitaria» si sono alternati al canto dell’inno di Mameli. Secondo la questura che monitora la situazione, i manifestanti si sono coordinati attraverso le chat pubbliche su Telegram. «Giù le mani dai bambini», «Non sono vaccini, ma sono assassini», «Draghi criminale”, “Giustizia, giustizia”: questi alcuni degli slogan urlati dal corteo.

Video: [email protected] – @FBiasin

Leggi anche: