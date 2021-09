Paralimpiadi, tre azzurre in finale nei 100 metri con i primi tre tempi e il record mondiale

Martina Caironi, Ambra Sabatini e Monica Contrafatto si qualificano per la finale dei 100 metri piani alle Paralimpiadi di Tokyo con i primi tre tempi assoluti. Nella prima batteria la Sabatini migliora il suo stesso record del mondo abbassandolo a 14″39, con la Contrafatto seconda in 14″72. Nella seconda batteria la Caironi risponde alle due connazionali andando subito a riscrivere il record mondiale a 14″37. Ieri l’atleta abruzzese Pierpaolo Addesi a Tokyo, dopo la prova in linea della classe C5 maschile (atleti con disabilità motorie) chiusa al nono posto, ha annunciato il suo ritiro: «È arrivato il momento di smettere di gareggiare perché non mi sento più competitivo e non perché ci sia ancora questa situazione di differenza di disabilità non mi permette di combattere alla pari con gli altri. So di aver dato il massimo, sono contento di rientrare a casa per riabbracciare la famiglia che mi è mancata tanto. Ho sentito molto calore dal mio Abruzzo che è una regione meravigliosa e sono molto orgoglioso del grande sostegno avuto dai tanti amici e da tutti i miei concittadini abruzzesi».

Leggi anche: