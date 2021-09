Coronavirus, 5.923 nuovi casi e 69 morti. Cresce il tasso di positività al 2% (ieri 1,5%)

Nelle ultime 24 ore gli ingressi in terapia intensiva sono stati 38 (ieri 40). Diminuiscono i ricoverati in area non critica

Il bollettino dell’8 settembre

Nelle ultime 24 ore, secondo i dati odierni contenuti nel bollettino del Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, si sono registrati 5.923 nuovi casi di Coronavirus e 69 decessi (ieri 71). Il numero dei nuovi casi è in crescita rispetto a ieri, giorno in cui si son registrati 4.720 nuove diagnosi. Complessivamente, in Italia il numero degli attualmente positivi è pari a 131.581 persone (ieri 133.787). Da inizio pandemia, il totale dei casi in Italia si attesta a 4.585.423 unità, mentre i morti per Covid sono 129.707.

La situazione negli ospedali

Sono 4.235 i pazienti ricoverati per Covid nei reparti in area non critica (ieri erano 4.307). Parallelamente, a fronte di +38 nuovi ingressi giornalieri (ieri 40), il numero di pazienti ricoverati nelle terapie intensive del paese è pari a 564 unità (ieri 570). Le persone positive al virus che si trovano in isolamento domiciliare sono invece 126.782 (ieri 128.917) . Il numero di persone guarite nelle ultime 24 ore cresce di +8.058 unità, per un totale di 4.324.135 negativizzati sin da inizio emergenza.

Tamponi e tasso di positività

I dati epidemiologici arrivano a fronte di 301.980 tamponi elaborati (ieri 318.865), per un totale di 86.275.241 test elaborati da inizio pandemia. Il tasso di positività oggi è al 2%, mentre ieri si attestava all’1,5%.

Ieri e oggi

Indice di gravità

Ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Grafiche a cura di Vincenzo Monaco

Leggi anche: