Torino, la prof No vax candidata col centrodestra alle amministrative: «Ci nascondiamo come Anna Frank»

«Siamo come Anna Frank nascosti in soffitta. Come topi, in attesa che vengano a stanarci. Ci riconosciamo tra di noi. Aspettiamo che qualcuno ci venga a stanare. Vi staneremo, ha detto Figliuolo. Ma vai a cagare, Figliuolo». Lo sfogo, che risale all’epoca delle manifestazioni contro il Green Pass, è di Manuela Bonafortuna, professoressa No vax, e adesso candidata nella lista civica Uniti per San Mauro, un comune di quasi 20mila abitanti della cintura torinese. Con la sua candidatura sostiene il candidato di centrodestra Paola Antonetto che è sostenuta anche da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, oltre che dalla lista civica. L’intervento dal palco è avvenuto lo scorso 19 giugno da una delle piazze dei “No paura day”, a Torino. Sotto il palco urla e applausi di sostenitori scesi in piazza contro il vaccino anti Covid.

