«Cristiano Ronaldo è a casa»: il Manchester United festeggia il ritorno di CR7 – Il video

Un video di pochi secondi – pubblicato dal Manchester United -mostra Cristiano Ronaldo che, entrando allo stadio, allarga le braccia e mostra la sua maglia. Poi la frase: «He’s home». Ronaldo, dunque, è «a casa», secondo il club inglese. Il calciatore portoghese è ritornato al Manchester dopo aver lasciato la Juve lo scorso 27 agosto, firmando un contratto biennale con opzione per il terzo anno. Quello stesso giorno lo United aveva trovato un accordo con la Juve. In un’intervista al Daily Mail, Ronaldo si era sfogato dicendo di non avere più alcuna privacy: «La mia privacy è andata. Se ne avessi l’opportunità ora, pagherei per riavere la mia privacy. La gente dice: “Ma tu sei ricco. Hai soldi, hai macchine, hai case”. Ma questo non è tutto. Credimi, essere troppo famoso non va bene. Sai quante volte sono andato al parco con i miei figli negli ultimi due anni? Zero».

Foto e video da TWITTER | MANCHESTER

Leggi anche: