La clamorosa lentezza degli over 50 a vaccinarsi: in 7 giorni ancora poche dosi – Il report sui vaccini

In Italia sono ancora 3.541.745 milioni le persone con più di 50 anni che non hanno ricevuto neanche una dose di vaccini anti Covid. Nonostante l’introduzione del Green pass obbligatorio e la stretta all’orizzonte per l’uso del certificato verde per diverse attività, secondo i dati della struttura commissariale del generale Francesco Paolo Figliuolo, gli over 50 che si sono presentati in un hub vaccinale sono stati appena 153.113 negli ultimi sette gioni, quando nella stessa fascia di età mancavano all’appello ancora 3.694.858. Nel dettaglio, le persone non immunizzate nella fascia di età 50-59 ammontano a 1.764.538, il 18,2 per cento della platea di 6,5 milioni totali (in calo dello 0,9 per cento rispetto al 3 settembre scorso). Nella fascia d’età 60-69 sono 980.879 i non vaccinati e 545.426 quelli nella fascia 70-79. Tra gli over 80 la cifra sfiora quota 250.902 persone, circa il 5,5 per cento. Per la popolazione più anziana degli over 80 sono 4.198.821 i soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale, il 92,2 per cento. Per il segmento 70-79 anni la popolazione che ha ricevuto due dosi è di 5.336.295 su 6.019.293, pari all’88,6 per cento.

