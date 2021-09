Germania, i socialdemocratici allungano a due settimane dal voto. Stasera il dibattito tra i leader

A due settimane dal voto del 26 settembre in Germania, i socialdemocratici allungano sui conservatori, arrivando al 26% delle preferenze, secondo il sondaggio Insa pubblicato dalla Bild am Sonntag. La Cdu di Armin Laschet resta ferma al 20, mentre i Verdi di Annalena Baerbock perdono ancora un punto e arrivano al 15%, a soli tre punti di distanza dai Liberali di Christian Lindner. Perdono un punto l’ultradestra di Afd, data all’11%, e la sinistra della Linke, al 6%. I dati arrivano a nemmeno un mese di distanza dallo storico sorpasso di fine agosto della Spd sulla Cdu (non accadeva dal 2006). I conservatori hanno puntato molto su questo weekend per invertire il trend, con il Parteitag della Csu che ieri ha visto ricompattarsi cristiano-sociali e cristiano-democratici. Si punta anche sull’atteso dibattito a tre di stasera in prime time, il secondo Triell televisivo, dove si scontreranno il socialdemocratico Scholz, Laschet e Baerbock.

