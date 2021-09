Patrick Zaki, parte il processo: rischia altri 3 anni di carcere. In aula il padre e la sorella

È iniziato a Mansura in Egitto il processo contro Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’Università di Bologna accusato di minaccia alla sicurezza nazionale, incitamento alle proteste illegali, sovversione, diffusione di false notizie e propaganda al terrorismo con il rischio di una condanna fino a 5 anni, di cui due già scontati in cella. Alle 10:40 ora italiana nel tribunale della città sul delta del Nilo è cominciata quella che in molti temono essere la prima di una lunga serie di convocazioni in aula a un anno e mezzo di reclusione trascorsa in diversi istituti penitenziari del Paese. In aula c’è anche il padre del ricercatore, George, arrivato in città insieme alla sorella del giovane, Marise, e ad altri quattro amici dell’attivista. All’interno dell’aula circa 60 persone hanno ascoltato le prime comunicazioni dei giudici ai legali, mentre Zaki non era ancora arrivato.

