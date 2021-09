Green pass al lavoro, intesa in cabina di regia: obbligo dal 15 ottobre. Per chi sgarra stop allo stipendio dopo 5 giorni

Sono ore decisive per la definizione degli ultimi dettagli sull’estensione dell’obbligo di Green pass anche nei posti di lavoro pubblici e privati. La serie di incontri previsti per oggi, giovedì 16 settembre, è cominciata in mattinata con la Cabina di regia tenutasi a Palazzo Chigi. Il premier Mario Draghi ha affrontato il tema dell’obbligo di pass sanitario per tutti i lavoratori insieme ai capidelegazione delle forze di maggioranza e quindi Movimento 5 Stelle, Lega, Forza Italia, Partito Democratico, Leu e Italia Viva. Nella riunione è stato trovato l’accordo sulla data da cui partirà la stretta, il 15 ottobre. Insieme alla conferma sulla partenza anche quella sul termine dei 5 giorni dopo i quali i dipendenti pubblici e privati sprovvisti di pass sanitario verranno sospesi dall’attività lavorativa e privati di ogni retribuzione. Nell’intesa trovata dalla cabina di regia anche la decisione sui prezzi calmierati dei tamponi. Il governo va verso un obbligo per tutte le farmacie di mantenere il costo dei test a 15 euro per tutti, e a 8 euro per i soggetti under 18. Cifre già rispettate dai punti vendita coinvolti nell’intesa trovata settimane fa con la struttura commissariale del generale Figliuolo e che ora dovranno essere rispettati da un numero più elevato di farmacie. Per i fragili esentati dalla vaccinazione invece l’intenzione confermata da Draghi e i capidelegazione è quella di garantire la totale gratuità. Ora toccherà al Consiglio dei ministri, in programma nel pomeriggio, confermare tutte le decisioni. Prima del Cdm, alle 14.30, è in agenda anche l’incontro Stato-Regioni, con il ministro per gli Affari Regionali Maria Stella Gelmini a rappresentare il governo.

Come funzionerà la stretta del governo sul Green pass

Fabbriche, studi professionali, aziende e uffici saranno al centro del provvedimento del governo con l’obiettivo di invitare alla vaccinazione i circa 18 milioni di dipendenti privati attualmente sprovvisti di Carta verde, e gli oltre 300 mila lavoratori pubblici nella stessa condizione. Un’estensione di cui il governo discute da mesi con sindacati, scienziati e partiti. Lo strumento scelto per assicurarsi entro massimo quattro settimane uno scatto concreto in avanti della campagna vaccinale è uno degli ultimi tentativi dell’esecutivo prima di procedere all’obbligo vaccinale per tutti. Dal 15 ottobre per poter accedere al proprio luogo di lavoro tutti i dipendenti dovranno mostrare il Green pass sanitario che attesta l’avvenuta vaccinazione, l’esito negativo di un tampone o l’avvenuta guarigione dal virus. Le sanzioni su cui si discute in queste ore prevedono multe dai 400 ai 1.000 euro per violazione dell’obbligo di Carta verde, cifre che potrebbero aumentare in caso di contraffazione del documento. Tra i provvedimenti anche la sospensione dall’attività e il blocco totale dello stipendio.

