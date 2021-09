I talebani riaprono le scuole: potranno entrare solo i maschi

Il messaggio è stato pubblicato dall’account ufficiale del ministero dell’Educazione. Non è ancora chiaro quando le scuole verranno aperte anche alle studentesse

Dopo la conquista di Kabul e la formazione di un nuovo governo, nelle ultime settimane i talebani hanno cominciato a tracciare i confini del nuovo Afghanistan. Confini che spesso sono andati ben oltre le promesse fatte dalle milizie che stavano entrando nella capitale. Il ministero dell’Educazione dei Talebani in Afghanistan ha reso noto che dal 18 settembre verranno riaperte le scuole primarie, le medie e le scuole superiori. Con una condizione: saranno ammessi solo gli uomini. Nella nota pubblicata sulla pagina Facebook del ministero dell’Educazione non c’è nessun riferimento alle bambine. Il doppio passo dei talebani, fra promesse e annunci di nuove restrizioni è stato criticato anche Fawzia Koofi, ex vicepresidente di Parlamento afgano, ora lontana dal Paese: «Questo annuncio è contrario a ciò che i Talebani avevano detto finora e contraddice il primo verso del nostro Profeta, che è rivolto sia ai ragazzi che alle ragazze».

