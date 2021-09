Vaccini, Figliuolo: «Con l’estensione del Green pass c’è un incremento di prenotazioni di prime dosi: +20-40% nell’ultima settimana»

«A livello nazionale, si è verificato un incremento generalizzato delle prenotazioni di prime dosi di vaccino tra il 20% e il 40% rispetto alla scorsa settimana». Questo il dato reso noto dal generale Francesco Paolo Figliuolo nella serata di sabato, nel fine settimana che segue il via libera all’unanimità in Consiglio dei ministri all’estensione dell’obbligo del Green pass al settore del lavoro pubblico, al privato e alle libere professioni. Stando a quanto riportato dal commissario straordinario per l’emergenza Covid, nella sola giornata di oggi si è riscontrato «un aumento del 35% di prenotazioni di prime dosi rispetto alla stessa ora di sabato scorso». A questo punto, ragiona Figliuolo, considerando che la maggior parte dei centri vaccinali è ad accesso libero, «occorre monitorare l’andamento delle adesioni nei prossimi giorni per valutare se il trend attuale si consoliderà in maniera strutturale». Stando agli ultimi dati ufficiali sulla campagna, a oggi 40 milioni 850.892 cittadini hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 75,64% della platea di over 12.

