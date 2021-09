Napoli, ferito un 19enne con 15 coltellate: giallo sull’aggressione

Un 19enne incensurato è stato ferito con 15 coltellate a Napoli. L’aggressione è avvenuta la scorsa notte, quando il ragazzo si trovava in piazza Santa Maria della fede. L’uomo che ha ferito il ragazzo non è stato ancora identificato. Nè si conoscono ancora i motivi dietro al gesto. Il 19enne risulta incensurato e residente al bordo Sant’Antonio Abate a Napoli. Si trova ricoverato all’ospedale “Vecchio Pellegrini” in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Ad allertare i carabinieri sarebbe stata una telefonata arrivata al 112 poco dopo l’aggressione. Nella piazza c’erano alcune telecamere di sicurezza, da cui i militari hanno già acquisito le immagini.

