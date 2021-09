Paura per Liam Gallagher, com’è scampato a un incidente con l’elicottero

Grande apprensione per i fan di Liam Gallagher. L’ex frontman degli Oasis è infatti sopravvissuto a un incidente a bordo di un elicottero. Il fatto è avvenuto la notte tra il 17 e il 18 settembre, di ritorno dall’esibizione del cantante all’Isle of Wight Festival. A rassicurare tutti è stato lo stesso artista in un messaggio pubblicato su Twitter in cui comunica ai fan le condizioni di salute. Il 48enne ha scherzato come al suo solito sulla vicenda e ha ironizzato sulla disavventura citando il batterista dei The Who, Keith Moon, morto per overdose nel 1978 e famoso per i suoi comportamenti eccentrici e oltre le linee. A breve, Liam inizierà a seguire la diffusione del nuovo documentario sul concerto del 1996 a Knebworth, che consacrò il gruppo co fondato col fratello Noel agli annali della storia del musica rock.

