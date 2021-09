Gaffe social per Mattia Santori: denuncia il traffico in tilt a Bologna ma lo fa contromano nella corsia dei bus – Il video

Candidato al consiglio comunale di Bologna, Mattia Santori ha girato un video con lo smartphone, a bordo del suo scooter, per denunciare il traffico in tilt. Peccato che il portavoce delle Sardine, candidato a Bologna da indipendente nella lista del Pd alle elezioni del 3 e 4 ottobre, per girare quelle immagini ha percorso la carreggiata contromano, occupando la corsia dei bus. «Questa è via Saragozza alle 18 di un martedì sera. Coda continua da Porta Saragozza, macchine incolonnate da mezz’ora e residenti (ancora una volta) attoniti. Questo è quello che succede quando il calendario delle partite lo decide un’emittente televisiva privata come DAZN, che guarda ai suoi interessi e non considera che spesso gli stadi in Italia sono situati in quartieri centrali e residenziali. Questo è quello che succede quando, nel 2021, nessuno ha mai affrontato seriamente la gestione dello spazio pubblico e della vivibilità urbana», ha scritto su Facebook Santori. Accortosi dello scivolone sociale, ha provveduto a rimuovere il video in questione.

