Napoli, in migliaia ai funerali di Samuele. il vescovo: «Solo tu avresti diritto di parola» – Il video

«Tu solo Samuele avresti in questo giorno diritto di parola». Con queste parole l’arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia, ha celebrato i funerali del piccolo Samuele, il bambino di soli tre anni morto la settimana scorsa dopo essere precipitato dal terzo piano di un antico edificio di via Foria, a Napoli. Alle esequie nella chiesa di Santa Maria degli Angeli alle Croci hanno partecipato migliaia di persone: in tante hanno indossato una maglietta bianca con la foto del bimbo e la scritta «Sei un angelo speciale». Per la morte di Samuele, il 17 settembre scorso, è stato arrestato Mariano Cannio, un uomo di 38 anni, collaboratore domestico della famiglia della vittima. «Mi sono sporto a ho lasciato cadere il piccolo. Ho immediatamente udito delle urla», ha raccontato l’uomo.

In copertina ANSA/Ciro Fusco | Fiori, pupazzi ed una maglietta del Napoli deposti sul luogo in via Forio dove è caduto dal balcone della sua abitazione il piccolo Samuele morto durante le operazioni di soccorso.

Video/Agenzia Vista

