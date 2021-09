Usa, Biden riceve la terza dose di vaccino: «Ancora più importante è immunizzare quante più persone possibile» – Il video

Terza inoculazione con Pfizer per il capo della Casa Bianca, che da Washington sottolinea l’importanza di vaccinare quel 23 per cento di americani che sinora non ha ricevuto nemmeno la prima dose

Un gesto per dimostrare che la terza dose «è importante, ma mai quanto riuscire a vaccinare quante più persone possibile». Con questo breve messaggio, il presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden ha parlato al Paese da Washington prima di ricevere la terza dose di vaccino anti Covid. Come avvenuto in precedenza, anche in questa occasione il presidente statunitense 78enne è stato vaccinato con il preparato di Pfizer. «So che non sembra vero, ma ho più di 65 anni», ha detto Biden ironizzando prima del richiamo, tornando però subito serio sul tema della campagna vaccinale. «Sono stati causati molti danni in tutto il Paese», ha infatti sottolineato Biden da Washington riferendosi a quel 23 per cento di popolazione statunitense che non ha ancora ricevuto la prima dose.

Leggi anche: