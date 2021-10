Usa, pronto il piano della Casa Bianca per vaccinare contro il Covid i bambini dai 5 agli 11 anni

Il piano della Casa Bianca per la vaccinazione anti-Covid dei bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, già a partire dal prossimo mese di novembre, è pronto. A mancare, al momento, è l’autorizzazione della Food and Drug Administration (Fda) sul preparato Pfizer – BioNTech. La decisione è attesa nelle prossime due settimane. Nel frattempo, l’amministrazione Biden si è portata avanti con il lavoro e ha annunciato, in una nota, «un piano per garantire che [il vaccino] possa essere rapidamente distribuito e reso disponibile in modo conveniente ed equo alle famiglie di tutto il Paese». Dopo il via libera dell’Fda, le dosi di vaccino verranno distribuite in tutto il Paese. La platea è di circa 28 milioni di bambini che potranno esser vaccinati negli oltre 25mila studi pediatrici degli States, nelle farmacie locali e, nelle scuole e in altri «siti comunitari».

«Milioni di genitori attendono un vaccino contro il Covid-19 per i propri figli in questa fascia d’età – ha dichiarato Jeffrey Zients, il capo della task force anti-Covid della Casa Bianca – e se Fda e Cdc ci daranno l’autorizzazione, non ci faremo trovare impreparati». Zients ha specificato che le prime 15 milioni di dosi saranno inviate per la spedizione a una settimana dall’autorizzazione, mentre le ulteriori dosi necessarie arriveranno di settimana in settimana. Secondo i dati dell’American Academy of Pediatrics, nell’ultima settimana, negli Stati Uniti si sono registrati circa 131 mila contagi di Covid tra i bambini, per un totale di 1,1 milioni di casi nella popolazione in età pediatrica.

