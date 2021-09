La procuratrice di Verona smentisce l’avvocato di Morisi: «Nessun nuovo indagato: lui è l’unico»

«Allo stato attuale non c’è un secondo indagato». A dirlo è la procuratrice di Verona Angela Barbaglio nell’ambito dell’inchiesta per droga che coinvolge l’ex social media manager della Lega Luca Morisi. «C’è un unico indagato ed è Morisi», precisa Barbaglio in relazione a quanto poche ore fa la difesa dello stesso ex social media manager aveva rivelato. Il legale di Morisi Fabio Pinelli aveva parlato di «un secondo uomo di nazionalità romena indagato». Lo stesso che ai Carabinieri ha raccontato di un flacone «quasi pieno, da 125 millilitri, contenente droga dello stupro» appartenente a Morisi. La difesa dell’ex capo della “Bestia” aveva però replicato smentendo tutto: «Il flacone con il liquido non era suo». A questo proposito la Procura ha riferito che per i risultati delle analisi sulla composizione chimica del liquido nella bottiglietta si dovrà ancora attendere.

Intanto l’avvocato di Morisi, Fabio Pinelli, conferma di aver già manifestato all’Autorità Giudiziaria la piena disponibilità del suo assistito a chiarire tutti gli aspetti della vicenda, ribadendo «la piena convinzione della irrilevanza penale della condotta di Morisi, il quale non ha mai posseduto il flacone contenente il liquido oggetto di accertamenti». Pinelli ha poi continuato con l’ipotesi smentita a stretto giro dalla procuratrice di Verona su nuovi indagati: «Confermiamo l’esistenza di un’ulteriore persona sottoposta a indagine oltre a Morisi», ha detto Pinelli in una nota. In quanto agli sviluppi dell’inchiesta poi, la difesa sembra non avere dubbi: «Si parla di un fatto che attiene alla vita privata dell’interessato e come tale deve essere trattato».

