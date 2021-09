Coronavirus, 3.804 contagiati e 51 morti in 24 ore. Il tasso di positività è in lieve crescita: 1,2% (+0,1%)

Diminuiscono i pazienti ricoverati sia in area non critica sia in terapia intensiva. In aumento gli ingressi giornalieri in area critica: +26 (ieri 23)

Il bollettino del 30 settembre

Sono 3.804 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore secondo il bollettino del Ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Il numero dei nuovi contagi è in aumento rispetto a ieri, quando se ne erano registrati 3.212. I decessi per Covid sono invece 51 (ieri 63). Da inizio emergenza, il numero di casi registrati in Italia sale a quota 4.669.355 contagi, mentre 130.921 persone sono morte per Covid da inizio pandemia. Le persone attualmente positive al virus sono 94.308 (ieri 95.979).

La situazione negli ospedali

Guardando alla situazione ospedaliera, nei reparti di area non critica sono attualmente ricoverate per Covid 3.198 persone (ieri 3.317). Diminuiscono anche i ricoverati in terapia intensiva. A fronte di 26 nuovi ingressi giornalieri (ieri 23), le persone ricoverate in gravi condizioni sono oggi 440 (ieri 481). I positivi al virus che si trovano in isolamento domiciliare sono 90.670 (ieri 92.212), mentre i guariti nelle ultime 24 ore sono 5.714, per un totale di 4.447.126 dimessi/guariti da inizio emergenza.

Tamponi e tasso di positività

I dati odierni arrivano a fronte di 308.836 test elaborati (ieri 295.452), per un totale di 92.465.642 tamponi analizzati da inizio emergenza. Il tasso di positività è oggi all’1,2 per cento, in aumento rispetto a ieri, quando si attestava all’1,1 per cento.

Ieri e oggi

Indice di gravità

Ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Grafiche a cura di Vincenzo Monaco

Leggi anche: