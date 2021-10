Suppletive, Letta torna in Parlamento: vittoria larga a Siena, ma l’affluenza è bassissima

Ampia vittoria nel collegio di Siena per il leader dem, mentre il candidato del centrodestra non va oltre il 39 per cento

Il segretario del Pd Enrico Letta attende solo l’ufficialità nella sede del comitato elettorale di Siena, dove comunque già si festeggia per l’elezione alle suppletive della Camera che lo vedono sostanzialmente eletto con il 49 per cento, quando sono state scrutinate le schede in 191 sezioni su 292. Il candidato del centrodestra Tommaso Marrocchesi Marzi, invece, si ferma al 39,36. Segue il segretario del Pc Marco Rizzo al 4,44 per cento. Il candidato del centrodestra seguirà lo spoglio nella sua azienda vinicola a Castellina in Chianti (Siena). Sarà a Roma il segretario del Pc Marco Rizzo, tra i candidati delle suppletive. Alle suppletive per il collegio Toscana 12 – che comprende gran parte della provincia di Siena e cinque comuni aretini – si attesta al 35,93 per cento, pari a 71.868 votanti. Più che dimezzata, dunque, l’affluenza nel collegio uninominale di Siena: l’attuale 35,93 per cento si scontra contro il 78,51 delle politiche di marzo 2018.

