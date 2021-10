Draghi incontra Salvini: faccia a faccia a Palazzo Chigi dopo le tensioni sulla riforma del fisco

Mario Draghi ha ricevuto Matteo Salvini a Palazzo Chigi. L’incontro – che è iniziato alle 16.30 ed è finito circa un’ora dopo – arriva dopo le tensioni degli ultimi giorni sulla riforma del fisco e del catasto. Martedì 5 ottobre gli esponenti leghisti hanno prima abbandonato la cabina di regia sulla riforma, e poi disertato il Consiglio dei ministri, facendo salire i toni nella maggioranza di governo e provocando la reazione piccata del premier in conferenza stampa: «L’assenza della Lega? La spiegherà Salvini», aveva detto Draghi. Immediata la risposta del segretario del Carroccio: «Non voto la delega fiscale perché non contiene quello che era negli accordi. I ministri della Lega non possono averla in mano alle 13.30 per una riunione alle 14. Non è l’oroscopo, non è possibile avere mezz’ora di tempo per analizzare il futuro degli italiani. C’è qualcosa da cambiare nella modalità operativa». Prima del faccia a faccia odierno, Salvini ha detto: «Se Draghi mi dice non aumento le tasse, mettiamolo per iscritto. Di lui mi fido, di altri no».

Conte: «Spero Salvini ne esca illuminato»

Durante l’incontro tra i due, Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, ha commentato lo scontro dicendo: «Non posso che sperare che da questo incontro Salvini esca illuminato. E – ha aggiunto parlando in diretta su La7, durante la trasmissione Tagadà– che possa afferrare una posizione definitiva sulla politica sanitaria in questo ultimo miglio per mettere in sicurezza il Paese».

Letta: «Teatrino stancante»

Anche Enrico Letta, segretario del Partito Democratico, è intervenuto sulla questione. «È sempre il solito film», ha detto riferendosi all’incontro tenutosi a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio e il segretario leghista. «Salvini racconta al Paese una storia, poi va a Palazzo a Chigi e tutto torna come prima. Non mi sembra una grande novità. Ormai è anche stancante commentare questo teatrino».

