Coronavirus, in Italia vaccinato l’80% della popolazione over 12

Raggiunto l’80% dei vaccinati tra gli over 12. Secondo gli ultimi dati diffusi dal ministero della Salute, sono sono 43.215.224 le persone che in Italia hanno completato il ciclo vaccinale anti Coronavirus: è stato dunque appena raggiunto il target stabilito mesi fa dal governo in accordo con il Commissario per l’Emergenza Francesco Figliuolo. Le persone che hanno ricevuto la dose aggiuntiva sono al momento 291.462 (3,85%) e il totale di coloro che hanno ricevuto almeno la prima è pari a 45.724.019 (l’84,66% del totale). Prima della diffusione della variante Delta, la soglia dell’80% era stata fissata dalle autorità sanitarie come punto d’arrivo per l’immunità di gregge. Ora, stando a quanto affermano virologi ed esperti, si dovrà puntare almeno al 90% degli immunizzati per raggiungere l’obiettivo.

Immagine di copertina: ANSA/GRILLOTTI

