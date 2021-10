I giornalisti minacciati con una pala alla manifestazione dei No Green Pass di Roma – Il video

In uno dei filmati si vede un manifestante che minaccia i giornalisti con un badile: «Venite, pezzi di m…», si sente urlare. E poi: «Vi spacco questa pala, il primo che fa un passo gli spacco questa pala in testa»

Nella serata di ieri nuove tensioni nel centro di Roma, dove un gruppo di manifestanti No Green Pass si è ricompattato all’altezza di Largo Goldoni, verso piazza del Popolo. Alcuni hanno fatto barricate anche con i materiali di un cantiere e la polizia con gli idranti li ha fatti indietreggiare. Dal gruppo dei manifestanti è partito un lancio di oggetti verso le forze dell’ordine, compresa una pala. In uno dei filmati si vede un manifestante che minaccia i giornalisti con un badile: «Venite, pezzi di m…», si sente urlare. E poi: «Vi spacco questa pala, il primo che fa un passo gli spacco questa pala in testa».

Video da: Corriere della Sera

