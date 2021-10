Adele regala ai fan un estratto in anteprima del suo nuovo singolo “Easy on me” su Instagram – Il video

Adele, il ritorno. La cantautrice britannica, già vincitrice di 15 Grammy Awards, lontana dalle scene musicali da ormai sei anni, ha deciso di stuzzicare la curiosità dei propri fan facendo ascoltare durante una live su Instagram 45 secondi del suo nuovo singolo intitolato Easy on me, in uscita il prossimo 15 ottobre. Nello snippet, si sente Adele che canta una delle strofe del nuovo brano: «There ain’t no gold in this river / That I’ve been washing my hands in forever / I know there is hope in these waters / But I can’t bring myself to swim and I am drowning in this silence». Easy on me è il singolo che anticipa l’uscita del nuovo album di Adele, intitolato 30, di cui però non si conosce la data ufficiale di pubblicazione, ma il cui logo, nelle scorse settimane, è apparso proiettato sulle facciate di alcuni dei più importanti monumenti o punti di riferimento in diverse città in tutto il mondo, incluso l’esterno del Louvre di Parigi, sul Colosseo a Roma, e vicino alla sommità dell’Empire State Building a New York. In un’intervista esclusiva a Vogue Uk prima del lancio del singolo, Adele ha spiegato che il nuovo album rappresenta «tante cose insieme: un’autodistruzione, un’auto-riflessione e una sorta di auto-redenzione». «Ma sono pronta – prosegue Adele – Voglio davvero che le persone ascoltino la mia versione della storia, questa volta».

Foto d’archivio in copertina: EPA/ANDREW COWIE

Leggi anche: