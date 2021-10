Norvegia, almeno 5 persone uccise da un uomo armato di arco e frecce. Non si esclude la pista terroristica – Il video

Un uomo armato di arco e frecce ha ucciso almeno cinque persone e ne ha ferite altre nella città Kongsberg, a circa 80 chilometri da Oslo, nel sud-est della Norvegia. A riferirlo è la tv pubblica Nrk. «Il sospetto è stato arrestato», ha dichiarato il capo della polizia locale, Øyvind Aas, in conferenza stampa. «Secondo le informazioni che abbiamo ora, questa persona avrebbe agito da sola e non stiamo cercando altre persone», ha aggiunto Aas. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul sospetto, se non che si trova in stato di fermo presso la stazione di polizia nella vicina città di Drammen.

La dinamica dell’attacco

Non si conoscono ancora i motivi dell’attacco, ma la polizia norvegese non esclude una possibile «pista terroristica». L’attacco è avvenuto in un’area residenziale di Kongsberg, sgomberata e isolata e dalle forze dell’ordine. Secondo i media norvegesi, l’attacco sarebbe iniziato in un supermercato nell’area ovest della città. L’emittente pubblica Nrk ha mostrato sul suo sito una foto inviata da un testimone che ha assistito all’attacco, che mostra una freccia nera piantata in un muro.

EPA/HAKON MOSVOLD LARSEN NORWAY OUT

Dopodiché l’uomo si sarebbe spostato in altri quartieri dove avrebbe colpito ulteriori persone. Nei luoghi dove sono avvenuti gli attacchi sono arrivate decine di ambulanze, auto della polizia e, dall’alto, la situazione è stata monitorata dagli agenti in elicottero. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Afp, che cita il canale televisivo norvegese TV2, l’uomo aveva con sé non solo arco e frecce, ma anche un coltello e altre tipologie di armi. Nei filmati pubblicati sui social e ripresi dalla tv norvegese, si vede un massiccio dispiegamento di polizia e ambulanze.

Foto in copertina: EPA/HAKON MOSVOLD LARSEN

