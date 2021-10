Norvegia, un uomo armato di arco e frecce ha ucciso diverse persone a Kongsberg. Arrestato un sospettato

In soccorso sono arrivati due elicotteri e più di 10 ambulanze. Non si conosce ancora il numero preciso di morti e feriti

Un uomo armato di arco e frecce ha ucciso diverse persone e ne ha ferite numerose altre. È successo questa sera, 13 ottobre, a Kongsberg, a circa 80 chilometri da Oslo, nel sud-est della Norvegia. A darne notizia è la polizia norvegese. Non si conoscono ancora i motivi dell’attacco, ma un sospettato è stato arrestato. La polizia non ha fornito dettagli sul killer. L’uomo in manette è stato portato alla stazione di polizia nella vicina città di Drammen. «Possiamo purtroppo confermare che ci sono diversi feriti e purtroppo anche molti morti», ha detto il funzionario della polizia locale Øyvind Aas in una conferenza stampa. «Secondo le nostre informazioni, c’è solo una persona coinvolta». Stando a quanto riportano i media locali, in soccorso sono arrivati due elicotteri e più di 10 ambulanze. I feriti sono stati ricoverati, ma non si conosce il numero preciso dei coinvolti.

