Draghi al Senato: «Grazie a chi si è vaccinato da poco». Verso il Consiglio Ue su clima e digitale: «Accordo europeo sul gas per abbassare le bollette» – Il video

Il premier Mario Draghi si prepara al prossimo Consiglio europeo forte dei dati incoraggianti sulla campagna vaccinale, che piazzano l’Italia tra i Paesi Ue che corrono di più rispetto alla media europea. «Ad oggi, l’86% della popolazione sopra i 12 anni ha ricevuto almeno una dose e l’81% è completamente vaccinata», ha detto al Senato dove ha anticipato i temi del prossimo vertice Ue, dove si discuterà principalmente di ambiente, transizione digitale e inevitabilmente della pandemia di Coronavirus. A fine giugno, ha ricordato il presidente del Consiglio, meno di un terzo della popolazione aveva ricevuto la doppia dose di vaccino contro il Covid. Ha ringraziato, perciò, medici, infermiere e «tutti i cittadini che hanno scelto di vaccinarsi, in particolare i giovani e i giovanissimi. La curva epidemiologica è sotto controllo grazie al loro senso di responsabilità» che permette all’Italia di mantenere le scuole e le attività economiche aperte

A proposito di campagna vaccinale, però, Draghi ha sottolineato che il Consiglio europeo dovrà affrontare il tema della vaccinazione nei Paesi più fragili. «Solo il 2,8% di chi vive in un Paese a basso reddito ha ricevuto almeno una dose di vaccino, a fronte di quasi il 50% della popolazione mondiale. L’Italia ha recentemente triplicato le donazioni di vaccino, da 15 a 45 milioni di dosi, da distribuire principalmente attraverso il meccanismo Covax. A oggi, abbiamo assegnato più di 11 milioni di dosi: tra questi, circa tre milioni ciascuno a Vietnam e Indonesia, 1,5 milioni all’Iran e 700 mila a Libano, Yemen e Iraq». Passando, poi, al tema del digitale, Draghi ha ammesso che l’Italia si trova in una situazione arretrata rispetto agli altri player internazionali e per «arrivare a guidare la transizione digitale europea, abbiamo stanziato 50 miliardi di euro, oltre un quarto della dotazione complessiva del Piano nazionale di ripresa e resilienza». Draghi, poi, ha assicurato che il governo si impegnerà su quattro versanti per cercare soluzioni condivise con gli altri Stati membri: la sicurezza cibernetica, la concorrenza, i servizi digitali e l’intelligenza artificiale.

Dopo un passaggio sugli sforzi europei per la produzione di semiconduttori, «l’Unione europea intende produrre il 20% dei semiconduttori mondiali entro il 2030», Draghi ha rivendicato le azioni dell’esecutivo per contenere il rincaro delle bollette. «Lo scorso giugno avevamo già stanziato 1,2 miliardi per ridurre gli oneri di sistema. Poche settimane fa, siamo intervenuti ulteriormente, con più di 3 miliardi, per calmierare i prezzi nell’ultimo trimestre dell’anno, soprattutto per le fasce più deboli della popolazione». Inoltre, ha detto di voler di proporre alla Commissione europea l’opzione di acquistare stoccaggi di gas naturale congiuntamente, su base volontaria e con misure di medio periodo: «Questa strategia può essere utile per resistere meglio agli shock e sviluppare le capacità industriali di deposito». L’obiettivo di medio termine resta quello di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e aumentare l’utilizzo di fonti rinnovabili: «Vogliamo procedere con la transizione ambientale e rispettare gli obiettivi di decarbonizzazione che ci siamo posti per il 2030 e il 2050», ha confermato il premier. Da questa transizione ecologica, ha sostenuto Draghi, nasceranno nuove opportunità anche in ambito lavorativo.

