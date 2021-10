Tragedia di Corso Francia, Pietro Genovese torna libero

Pietro Genovese torna libero. Il ventenne accusato di omicidio stradale plurimo nella notte del 21 dicembre 2019 investì e uccise due ragazze di 16 anni – Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli – nella zona di Corso Francia, a Roma. Fino ad oggi era sottoposto ad obbligo di dimora. Ora starà al Tribunale di Sorveglianza decidere su come dovrà scontare il residuo della pena, circa 3 anni e 7 mesi. Genovese l’8 luglio scorso ha concordato in appello una condanna definitiva a 5 anni e quattro mesi. La misura è stata disposta dai giudici della Corte d’Appello di Roma così come prevede la legge per le sentenze passate in giudicato.

